Информацию о новом графике движения транспорта в Ровно также можно найти на остановках и в официальных источниках городского совета.

С 1 июля 2025 вступит в силу новый график движения транспорта в Ровно, сообщает Politeka.

Это предполагает изменение направления автобусного маршрута №8 ул. Евгения Коновальца – Поликлиника №3».

Такую информацию предоставил депутат городского совета Виктор Шакирзян. По его словам, решение принято в ответ на многочисленные обращения жителей, которые просили изменить схему движения для лучшего транспортного сообщения.

Теперь автобусы маршрута №8 будут отправляться от остановки «Мазда» на улице Евгения Коновальца. Далее они будут курсировать по улицам Андрея Мельника, Романа Шухевича, Князя Владимира, Соборной, Королева, Кулика и Гудачека, Князя Острожского, снова будут выходить на Соборную и направляться в обратном направлении – через улицу Андрея Мельника до конечной остановки.

Городские власти призывают ровенчан заранее ознакомиться с обновленной схемой движения во избежание недоразумений во время ежедневных поездок. Изменения коснутся как жителей центральной части города, так и отдельных микрорайонов.

Новый маршрут должен сделать поездки более удобными, сократив время в пути и улучшив доступ к социально важным объектам, в частности медицинским учреждениям.

Информацию о новом графике движения транспорта в Ровно также можно найти на остановках и в официальных источниках городского совета.

Кстати, в Ровно также планируют поднять стоимость проезда. Согласно предварительным расчетам, передвижение в троллейбусах может вырасти с 8 до 15 гривен, то есть почти вдвое. Еще ощутимее подорожает проезд в маршрутках — с 12 до 18 гривен. Однако окончательное решение еще не принято.

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