Подорожчання проїзду у Рівному стало темою палких дискусій серед жителів міста, повідомляє Politeka.

У соціальних мережах рівняни активно обговорюють ймовірне підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, яке може набрати чинності вже з 1 серпня. Люди скаржаться, що чергове зростання тарифів при незмінній якості послуг — це несправедливість, яка вдарить по гаманцях тисяч містян.

Згідно з попередніми розрахунками, пересування у тролейбусах може зрости з 8 до 15 гривень, тобто майже вдвічі. Ще відчутніше подорожчає проїзд у маршрутках — з 12 до 18 гривень.

Таке суттєве підвищення спричинене зростанням витрат перевізників: дорожчає пальне, обслуговування транспорту, запчастини та заробітна плата працівникам. Перевізники наполягають, що без перегляду тарифів вони не зможуть підтримувати нормальний технічний стан автобусів та тролейбусів.

Проте остаточне рішення ще не ухвалене. Наразі проєкт змін перебуває на розгляді в Рівненській міській раді. Спочатку його мають обговорити на засіданні виконавчого комітету, після чого стане зрозуміло, чи доведеться рівнянам платити більше.

Тим часом соцмережі вибухнули обуренням: багато хто вважає, що під час війни та нестабільної ситуації з доходами підвищення цін є недоречним. Однак, є і інші — ті, хто розуміє, чим зумовлена така ситуація.

У разі реалізації проєкту, подорожчання проїзду у Рівному стане одним із найпомітніших за останні роки. Чи дійсно це необхідність — вирішуватиме влада, а мешканцям варто підготуватися до нових фінансових викликів сьогодення.

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