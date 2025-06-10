Відключення газу в Рівненській області заплановане на термін з 10 по 12 червня, повідомляє Politeka.
Газоспоживачам варто бути готовими до тимчасових перерв у постачанні блакитного палива. Згідно з офіційним повідомленням «Газмереж», у найближчі дні заплановані як планові ремонтні, так і аварійні роботи, що призведуть до припинення розподілу в окремих населених пунктах Дубенщини.
Фахівці Дубенського УЕГГ Рівненської філії «Газмережі» проводитимуть важливі ремонтні заходи. У зв’язку з цим, буде тимчасово припинено газопостачання для 546 споживачів природного газу в таких населених пунктах:
- с. Кам’яниця
- с. Клюки
- с. Замчисько
- с. Бірки
- с. Судобичі
- с. Дитиничі
- с. Плоска
- с. Переросля
Ці відключення газу в Рівненській області є необхідними для забезпечення безперебійної та безпечної роботи газотранспортної системи у довгостроковій перспективі.
Відновлення газопостачання буде здійснюватися поетапно, після повного завершення всіх ремонтних робіт та за умови вільного доступу до газового обладнання в оселях споживачів. «Газмережі» закликають мешканців поставитися до цих незручностей з розумінням.
Окрім того, місцевих жителів закликають дотримуватися правил безпеки, аби не нашкодити собі.
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