Отключения газа в Ровенской области необходимы для обеспечения бесперебойной и безопасной работы газотранспортной системы.

Отключение газа в Ровенской области намечено на срок с 10 по 12 июня, сообщает Politeka.

Газопотребителям следует быть готовыми к временным перерывам в снабжении голубым топливом. Согласно официальному сообщению Газмереж, в ближайшие дни запланированы как плановые ремонтные, так и аварийные работы, которые приведут к прекращению распределения в отдельных населенных пунктах Дубенщины.

Специалисты Дубенского УЭГХ Ровенского филиала «Газсети» будут проводить важные ремонтные мероприятия. В связи с этим, будет временно прекращено газоснабжение для 546 потребителей природного газа в следующих населенных пунктах:

с. Каменица

деревня Клюки

с. Замчиско

с. Бирки

с. Судобычи

с. Детские

деревня Плоска

с. Переросля

Эти отключения газа в Ровенской области необходимы для обеспечения бесперебойной и безопасной работы газотранспортной системы в долгосрочной перспективе.

Возобновление газоснабжения будет осуществляться поэтапно, после полного завершения всех ремонтных работ и при условии свободного доступа к газовому оборудованию в домах потребителей. «Газсети» призывают жителей отнестись к этим неудобствам с пониманием.

Кроме того, местные жители призывают соблюдать правила безопасности, чтобы не навредить себе.

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