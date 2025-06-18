В случае реализации проекта подорожание проезда в Ровно станет одним из самых заметных за последние годы.

Подорожание проезда в Ровно стало темой жарких дискуссий среди жителей города, сообщает Politeka.

В социальных сетях жители активно обсуждают вероятное повышение стоимости проезда в общественном транспорте, которое может вступить в силу уже с 1 августа. Люди жалуются, что очередной рост тарифов при неизменном качестве услуг – это несправедливость, которая ударит по кошелькам тысяч горожан.

Согласно предварительным расчетам, передвижение в троллейбусах может вырасти с 8 до 15 гривен, то есть почти вдвое. Еще ощутимее подорожает проезд в маршрутках — с 12 до 18 гривен.

Такое существенное повышение связано с ростом расходов перевозчиков: дорожает горючее, обслуживание транспорта, запчасти и заработная плата работникам. Перевозчики настаивают, что, без просмотра тарифов, они не смогут поддерживать нормальное техническое состояние автобусов и троллейбусов.

Однако окончательное решение еще не принято. В настоящее время проект изменений находится на рассмотрении в Ровенском городском совете. Сначала его должны обсудить на заседании исполнительного комитета, после чего станет ясно, придется ли ровенчанам платить больше.

Между тем соцсети взорвались возмущением: многие считают, что во время войны и нестабильной ситуации с доходами повышение цен неуместно. Однако есть и другие — те, кто понимает, чем обусловлена ​​такая ситуация.

В случае реализации проекта подорожание проезда в Ровно станет одним из самых заметных за последние годы. Действительно ли это необходимость — будет решать власть, а жителям следует подготовиться к новым финансовым вызовам.

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