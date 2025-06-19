Жителям рекомендуют заранее планировать свои дела с учетом графиков отключения света в Ровенской области, чтобы минимизировать неудобства.

Графики отключения света в Ровенской области свидетельствуют о будущих работах, которые коснутся жителей Здолбунов и нескольких окрестных сел, передает Politeka.

В частности, 22 и 23 июня в Здолбунове на улицах Паркова, Чорновила и переулке Паркового света не будет в течение 2-3 часов в промежутке с 08:00 до 19:00. Такие кратковременные отключения связаны с плановыми ремонтными работами по повышению надежности электроснабжения.

С 23 по 25 июня с 08:00 до 17:00 без света останутся жители села Глинск на улицах Быстрица и Кропиловка. В этот же период по тому же графику энергоснабжения временно приостановят на улицах Здолбунова: Василия Жука, Княгини Ольги, Короткой, Костельной, Независимости, Олексы Стефановича, Фабричной, Мартовской, переулке Зеленом и Степана Бандеры.

Такие мероприятия необходимы для проведения профилактики и ремонта на электросетях, что поможет избежать аварий и обеспечит стабильную работу электроснабжения в будущем.

Местным жителям Здолбуновского общества рекомендуют заранее планировать свои дела с учетом графиков отключения света в Ровенской области, чтобы минимизировать неудобства. Для уточнения деталей и получения консультаций можно обращаться в местные электроснабжающие компании.

Украинцам следует отнестись с пониманием и терпением к проведению необходимых технических работ. Возобновление электроснабжения произойдет сразу после завершения ремонта.

Следует заранее позаботиться о резервных источниках освещения и электроприборах, чтобы комфортно пережить это время.

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