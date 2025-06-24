Женщина не просила пересчета, а стремилась к подтверждению, которое позволит реализовать свое право на пенсию в Ровенской области.

Украинка обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии в Ровенской области по возрасту, но получила отказ, сообщает Politeka.

Причиной послужили формальные неточности в документах, подтверждающих ее место и периоды работы. Соответствующее решение принял Корецкий районный суд Ровенской области, говорится в постановлении от 2 июня 2025 года.

Женщина обратилась в местное управление ПФУ с просьбой назначить пенсию по возрасту. Однако получила отказ – фонд отметил, что в ее страховой стаж не включен период с 1 августа 1990 по 14 октября 1998, во время которого она работала в государственном учреждении.

Представитель фонда объяснил: в поданных документах за это время обнаружены разногласия, в частности, неправильное указание имени и отчества в виде инициалов. Это, по словам ПФУ, исключало возможность подтверждения факта трудовой деятельности.

Однако в суде заявительница предоставила как трудовую книжку, так и архивную справку и выписку из приказа о ее принятии на работу. Кроме того, были заслушаны свидетели, работавшие с ней в указанный период и предоставившие свои бумаги для подтверждения информации.

Рассмотрев доказательства, суд признал, что документы принадлежат заявительнице, а периоды работы соответствуют указанным в трудовой книжке. Суд отметил, что женщина просила лишь установить факт принадлежности ей соответствующих архивных материалов — то есть не просила перерасчета, а стремилась к подтверждению, которое позволит реализовать свое право на пенсию в Ровенской области.

Орган правосудия пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению. После вступления решения законной силы гражданка сможет обратиться в Пенсионный фонд повторно — на этот раз со всеми подтвержденными документами.

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