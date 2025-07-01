История о том, как пенсия в Чернигове стала темой судебного разбирательства, впечатляет, поэтому рассказываем об этом более подробно.

Мужчина, имеющий право на пенсию в Чернигове по закону о лицах, уволенных с военной службы, доказал свою правоту, но получил совсем не ту сумму, на которую надеялся, сообщает Politeka.

Началось все с того, что Пенсионный фонд сделал пересчет, как и требовал суд. Но вот сама выплата осталась только на бумаге. Пенсия в Чернигове, согласно решению судей, должна была быть выплачена без ограничений в размере 90 процентов от денежного довольствия.

И хотя новые расчеты были произведены еще в октябре 2024 года, на руки мужчина ничего не получил. Сумма задолженности за весь период, с февраля 2023 года по октябрь 2024 года, достигла 204 023 гривен.

Истец обратился в суд, требуя еще и моральную компенсацию в размере 100 тысяч. Аргументировал это тем, что ситуация повлияла на его психологическое состояние, требовала дополнительных усилий, вызвала стресс и фактически сломала привычный ритм жизни. Однако в ПФУ возразили.

Мол, нет доказательств, что мужчина страдал, и вообще деньги он получит тогда, когда на это будут средства. Суддя внимательно рассмотрел дело, где речь шла о пенсии в Чернигове, и пришел к выводу, что определенный моральный ущерб таки был.

В частности, в решении говорится, что действия ПФУ нарушили права гражданина, а промедление с исполнением решения только усугубило ситуацию. Однако требование о 100 тысячах гривен суд считал завышенным.

В результате иск был удовлетворен частично. За нарушение государственный бюджет должен выплатить мужчине 2 тысячи. Именно такую ​​сумму суд счел адекватной компенсацией за пережитое.

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