Следите за обновлениями и дополнительной информацией, чтобы оставаться в курсе возможных изменений или продолжений графика отключения света в Черниговской области.

Согласно графику отключения света в Черниговской области, в период с 9 по 15 июля 2025 г. на этих территориях будут проводиться плановые ремонтные работы на воздушной линии электропередачи, сообщает Politeka.

Поэтому электроснабжение на улице Черниговская 2Е в селе Березна и в селе Гусавка будет временно прекращено.

В частности, отключения запланированы с 09 июля с 07:00 до 21:00, 10 июля с 07:00 до 21:00, 11 июля с 07:00 до 21:00, а также 11-го с 07:00 до 20:00, 12 числа с 07:00 08:00 до 19:00, 14 числа с 08:00 до 19:00 и 15 числа с 08:00 до 20:00. Все работы направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в местных сетях.

Просим жителей заранее подготовиться к временным неудобствам, обеспечить бесперебойное питание важных приборов, а также избегать использования электрооборудования в период плановых отключений. Указанные меры необходимы для поддержания стабильной работы электросети, что будет способствовать бесперебойной подаче электроэнергии в дальнейшем.

Следите за обновлениями и дополнительной информацией, чтобы оставаться в курсе возможных изменений или продолжений графика отключения света в Черниговской области. Ваше терпение поможет обеспечить бесперебойную работу системы электроснабжения в регионе.

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