График отключения газа в Черниговской области охватывает несколько построек на территории общины.

График отключения газа в Черниговской области коснется украинцев уже в июле, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Козелецкий участок Нежинского УЭГХ Черниговского филиала АО Газораспределительные сети Украины.

В течение июля 2025 г. в городе Остер состоятся регламентные работы на внутридомовых сетях. Согласно предварительному плану предусмотрено технологическое вмешательство в конструкции трубопроводов по конкретным адресам, что вызовет временное прекращение подачи голубого топлива. График отключения газа в Черниговской области охватывает несколько построек на территории общины.

Специалисты обращают внимание: для безопасного выполнения операций представителям службы требуется доступ к квартирам. Поэтому обязательно присутствие собственника или другого совершеннолетнего жителя в каждом доме. Если доступ невозможен – специалисты не смогут провести обследование, герметичность останется непроверенной, а восстановление газоснабжения в конкретном подъезде будет отложено на неопределенный срок.

Работы запланированы на следующие даты:

17–18 июля – ул. Ярослава Мудрого, 76;

24 июля – ул. Соломии Крушельницкой, 5А и 14; ул. Левко Лукьяненко, 27; ул. Мира, 51А; ул. О. Довженко, 45А; Ярослава Мудрого, 81;

25 числа – ул. Соломии Крушельницкой, 14; Богдана Хмельницкого, 69;

31 числа - ул. Родина Птухи, 27А и Татаровская, 65А.

Повторное подключение возможно только после завершения всех проверок в каждом отдельном объекте , что без присутствия жителей станет невозможным.

Более подробную информацию можно узнать у представителей Козелецкого участка или на официальных страницах учреждения.

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