При графике отключения воды на неделю 14-20 июля в Чернигове необходимо позаботиться о резерве жидкости для питья и бытовых нужд.

График отключения воды на неделю 14-20 июля в Чернигове предусматривает ряд временных перерывов в подаче из-за плановых аварийно-ремонтных работ и промывки сетей, сообщает Politeka.

Информируют об этом на официальном канале Черниговоблэнерго .

В понедельник, 14 июля, с 09.00 до 13.00 в доме по адресу ул. Независимости, 40 не будет водоснабжения в связи с ремонтными работами на водомерном узле. Жителям рекомендуют заранее произвести запас питьевой воды.

В этот же день с 9:00 до 15:00 из-за промывки водопровода возможно снижение давления и появление осадка в воде в нескольких районах города. В частности, это касается многоэтажек по проспекту Л.А. Лукьяненко, дома №6 и 8, а также по ул. Ю. Мезенцева (№80, 87) и Летная (№25А, 25Б, 27Б). Подобная ситуация ожидается и в частных домах по ул. Елецкий, от №2 до №24 и от №3 до №21.

Также возможно временное ухудшение качества воды в доме по ул. Нефтяников, 21. Там давление снизится, а осадок может появиться к 15:00.

Коммунальные службы напоминают, что при графике отключения воды на неделю 14-20 июля в Чернигове необходимо позаботиться о резерве жидкости для питья и бытовых нужд.

Важно учесть эти временные неудобства и планировать потребление воды заранее во избежание дискомфорта.

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