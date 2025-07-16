Жителей просят быть готовыми к графику отключения света в Черниговской области и позаботиться о запасе необходимых ресурсов.

В связи с выполнением ремонтных и реконструкционных работ на электросетях запланирован график отключения света в Черниговской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте Остерского общества.

17 июля 2025 года:

села Бабарики, Волевачи, Одинцы

Отключение электроэнергии с 08:00 до 20:00. Причина – работы по реконструкции или модернизации электрических сетей.

Отключения коснутся большого количества улиц в этих селах.

город Остер

Отсутствие электроэнергии с 09:00 до 19:00. Причина – ремонт на оборудовании подстанции (ПС, РП, ТП, КТП).

Обесточение запланировано на ряде улиц, в том числе Героев 66-й бригады, Грушевского, Независимости, Вячеслава Чорновила, Свободы, Шевченко и других.

18 июля 2025 года:

села Бабарики, Волевачи, Одинцы

Отключение с 08:00 до 20:00. Работы по реконструкции или модернизации электрических сетей продолжаются.

19 июля 2025 года:

села Бабарики, Волевачи, Одинцы

Отсутствие электроэнергии с 08:00 до 20:00 из-за продолжения работ по реконструкции и модернизации электросетей.

Дополнительно 19 июля с 09:00 до 19:00 – обесточивание из-за ремонта на воздушной линии электропередачи.

Жителей просят быть готовыми к графику отключения света в Черниговской области и позаботиться о запасе необходимых ресурсов. В частности, стоит зарядить все гаджеты и подготовиться ко всем делам, связанным с наличием электроэнергии.

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