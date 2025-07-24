Денежное пособие для пенсионеров в Черниговской области остается приоритетом среди многочисленных направлений поддержки.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области и поддержка внутренне перемещенных лиц продолжается благодаря инициативам Общества Красного Креста Украины, сообщает Politeka.

Об этом говорится на официальной странице в Фейсбуке .

В Нежине каждый вторник действует пункт выдачи гуманитарной помощи для граждан, вынужденных покинуть дома из-за боевых действий в 2025 году.

Выдача происходит с 10:00 до 13:00 по адресу: Нежин, ул. Яворского, 7. В рамках инициативы предоставляются продукты, средства гигиены и вещи первой необходимости. Поддержку могут получить только внутренне перемещенные лица после подтверждения статуса. Помощь оказывается единовременно.

Для получения необходимо иметь документы: паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ. Если есть дети — тоже свидетельство о рождении. Представители городской организации Красного Креста призывают заранее подготовить все необходимые бумаги, чтобы процедура прошла быстро и организованно.

Отмечается, что помощь доступна для прибывших из населенных пунктов, где наблюдались или продолжаются активные военные действия.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области остается приоритетом среди многочисленных направлений поддержки. Обращение к пункту выдачи – это возможность получить базовые средства поддержки для самых уязвимых категорий.

Кстати, в Чернигове также предлагают работу для пенсионеров.

Локальные работодатели предлагают гибкие условия, достойную оплату и уважение опыта зрелых кандидатов. Открыто сразу несколько вакансий, где возраст не ограничение, а преимущество.

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