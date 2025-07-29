У Чернігівській області вводять низку важливих змін, які стосуються проїзду транспортних засобів, тож місцевим мешканцям варто знати про бмеження руху.

Обмеження руху в Чернігівській області пов’язані з безпекою під час воєнного стану та захистом дорожнього покриття влітку, повідомляє Politeka.

Як інформує міська рада, обмеження руху в Чернігівській області передусім торкнулися Ніжина. З 25 липня в межах Ніжинської громади повністю заборонили пересування мототранспорту із підвищеним рівнем шуму.

Йдеться про мотоцикли та скутери з прямоточними вихлопними системами або без шумопоглиначів. Під час повітряної тривоги та в комендантську годину така техніка їздити не може.

Рішення прийняв виконавчий комітет міської ради, спираючись на звернення командування сектору ППО «Чернігів». Усі ці заходи покликані не лише зберегти спокій мешканців, а й не створювати зайвих перешкод для військових та служб протиповітряної оборони.

Адже гучні звуки мототранспорту можуть вводити в оману та ускладнювати роботу ППО. Тому районне управління поліції отримало повноваження затримувати порушників із законних підстав.

Не менш важливими є й загальні обмеження руху в Чернігівській області, які стосуються вантажних автомобілів. Нагадаємо, що з 1 липня діє тимчасова заборона на проїзд великовагових транспортних засобів масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Ця міра спрямована на захист доріг державного значення від руйнування під впливом спекотної погоди, коли температура повітря перевищує 28 градусів. Заборона діє з 10:00 до 22:00 на таких автомобільних дорогах, як М-01, М-02, Н-07, Н-27, Н-28 /Н-27, Р-56, Р-67.

Винятки зроблені для транспорту, що перевозить небезпечні, швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, а також для машин, які залучені до ліквідації надзвичайних ситуацій, військових вантажів, товарів подвійного призначення або майна для оборони.

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