Ограничения движения в Черниговской области связаны с безопасностью во время военного положения и защитой дорожного покрытия летом, сообщает Politeka.

Как информирует городской совет, ограничения движения в Черниговской области, прежде всего, затронули Нежин. С 25 июля в пределах Нежинского общества полностью запретили передвижение мототранспорта с повышенным уровнем шума.

Речь идет о мотоциклах и скутерах с прямоточными выхлопными системами или без шумопоглотителей. Во время воздушной тревоги и в комендантский час такая техника ездить не может.

Решение принял исполнительный комитет городского совета, опираясь на обращение командования сектора ПВО «Чернигов». Все эти меры призваны не только сохранить покой жителей, но и не создавать лишних препятствий для военных и служб противовоздушной обороны.

Ведь громкие звуки мототранспорта могут вводить в заблуждение и усложнять работу ПВО. Поэтому районное управление полиции получило полномочия задерживать нарушителей по законным основаниям.

Не менее важны и общие ограничения движения в Черниговской области, касающиеся грузовых автомобилей. Напомним, что с 1 июля действует временный запрет на проезд тяжеловесных транспортных средств массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Эта мера направлена на защиту дорог государственного значения от разрушения под влиянием жаркой погоды, когда температура воздуха превышает 28 градусов. Запрет действует с 10:00 до 22:00 на таких автомобильных дорогах, как М-01, М-02, Н-07, Н-27, Н-28/Н-27, Р-56, Р-67.

Исключения сделаны для транспорта, перевозящего опасные, скоропортящиеся грузы, живых животных и птицу, а также для машин, вовлеченных в ликвидацию чрезвычайных ситуаций, военных грузов, товаров двойного назначения или имущества для обороны.

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