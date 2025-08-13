В связи с удлинением маршрута и оптимизацией движения также введен новый график движения поездов на Черниговщине.

Новый график движения поездов в Черниговщине запланировала ввести компания-перевозчик "Укрзализныця" для удобства путешествий в регионе, сообщает Politeka.net.

Предупреждение об изменениях появилось в Телеграмм-канале "Укрзализныци".

Для большего удобства пассажиров маршрут регионального поезда 888/887 был продлен с 15 августа 2025 года до города Славутич . Теперь экспресс курсирует по сообщению Славутич – Киев-Волынский, тогда как раньше его маршрут ограничивался участком Чернигов – Киев-Волынский.

Отправка экспресса из Славутича осуществляется в 05:25 , а прибытие в Киев-Волынский запланировано на 09:36 , что позволяет пассажирам планировать путешествия с большей точностью и комфортом.

В связи с удлинением маршрута и оптимизацией движения также изменились времена отправления некоторых пригородных электричек и введен новый график движения поездов на Черниговщине:

Электричка 6301 Нежин - Чернигов теперь отправляется в 05:19 и прибывает в 07:09 (ранее было 05:21/07:10).

Электричка 6302 Чернигов - Нежин отправляется в 05:39 и прибывает в 07:38 (ранее было 05:46/07:23).

Для удобства пассажиров детальное и постоянное расписание всех электричек доступно на официальном сайте Юго-Западной железной дороги по ссылке. Там украинцы могут выбирать экспресс по номеру или сообщению и просматривать расписание по всем станциям маршрута.

"Укрзализныця" благодарит пассажиров за понимание и призывает обратить внимание на новый график движения поездов на Черниговщине. Там добавили, что стремятся делать поездки более удобными, комфортными и своевременными, чтобы каждое путешествие по Украине было приятным и безопасным.

