Работа для пенсионеров в Чернигове может стать хорошей возможностью заработка для пожилых украинцев, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько актуальных вакансий.
К примеру, работа для пенсионеров в Чернигове предлагается для слесарей по ремонту подвижного состава, которым готовы платить от 16 до 20 тысяч гривен.
Предлагается:
- гибкий график;
- дружеский коллектив;
- возможность профессионального роста и развития.
Обязанности: проведение ремонтов на подвижном составе троллейбусов. Диагностика, обнаружение и устранение неисправностей. Регулировка и наладка оборудования. Техническое обслуживание транспортных средств. Соблюдение технических норм и требований безопасности.
Требования: желание трудиться и учиться, ответственность и внимательность к деталям, готовность трудиться в команде.
К тому же работа для пенсионеров в Чернигове найдется для машиниста моющих машин. Заработная плата в должности составляет от 13 до 14 тысяч гривен.
Основные обязанности: проведение мойки троллейбусов и другой техники в соответствии с установленными стандартами; обеспечение чистоты транспортных средств; соблюдение правил безопасности при выполнении работы.
Кандидат должен отвечать следующим требованиям: желание работать и развиваться; ответственность и чистоплотность; желание работать в команде; готовность работать в груженом графике.
Предлагается:
- Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Украины;
- Возможность профессионального роста и получения новых навыков.
Также работодатель уточнил, что принимаются резюме кандидатов с любым уровнем образования.
