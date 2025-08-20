Работа для пенсионеров в Чернигове предлагается на различных вакансиях, где предлагают официальное трудоустройство.

Работа для пенсионеров в Чернигове может стать хорошей возможностью заработка для пожилых украинцев, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько актуальных вакансий.

К примеру, работа для пенсионеров в Чернигове предлагается для слесарей по ремонту подвижного состава, которым готовы платить от 16 до 20 тысяч гривен.

Предлагается:

гибкий график;

дружеский коллектив;

возможность профессионального роста и развития.

Обязанности: проведение ремонтов на подвижном составе троллейбусов. Диагностика, обнаружение и устранение неисправностей. Регулировка и наладка оборудования. Техническое обслуживание транспортных средств. Соблюдение технических норм и требований безопасности.

Требования: желание трудиться и учиться, ответственность и внимательность к деталям, готовность трудиться в команде.

К тому же работа для пенсионеров в Чернигове найдется для машиниста моющих машин. Заработная плата в должности составляет от 13 до 14 тысяч гривен.

Основные обязанности: проведение мойки троллейбусов и другой техники в соответствии с установленными стандартами; обеспечение чистоты транспортных средств; соблюдение правил безопасности при выполнении работы.

Кандидат должен отвечать следующим требованиям: желание работать и развиваться; ответственность и чистоплотность; желание работать в команде; готовность работать в груженом графике.

Предлагается:

Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Украины;

Возможность профессионального роста и получения новых навыков.

Также работодатель уточнил, что принимаются резюме кандидатов с любым уровнем образования.

