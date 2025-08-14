Робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює різні варіанти зайнятості і колективи, які підтримують нових працівників.

Робота для пенсіонерів у Чернігові доступна одразу у кількох компаніях, які пропонують повну або неповну зайнятість та офіційне працевлаштування, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

У продуктовий магазин на вулиці Ріпкинська потрібен продавець. Оплата становить 12 000–14 000 грн, або від 900 грн/день. Можна без досвіду, передбачене стажування два дні із оплатою 50% окладу. Графік роботи гнучкий — два дні працювати, два вихідні, можливий варіант п’яти днів із двома вихідними.

Робочий час зазвичай з 7:30 до 18:00. Колектив дружній, важкі вантажі піднімати не потрібно, є вантажник. Важливі сумлінність і порядність, бажано відсутність шкідливих звичок. Виплати здійснюються двічі на місяць або щоденно, можлива премія за старанність.

Центральний ринок Чернігова запрошує розбирача заморожених продуктів харчування. Заробітна плата 16 000–22 000 грн, виплата двічі на місяць. Основне — фасування риби, курятини, субпродуктів та інших продуктів.

Підходить для студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів, перевага ветеранам. Графік з 7:00 до 18:00, два дні працювати/два дні вихідні. Можлива робота удвох із поділом оплати. Дружній колектив і перспектива кар’єрного росту. Вимоги — фізична витривалість, порядність, бажання працювати.

Компанія Спецвік шукає оператора на ткацьке виробництво. Зарплата 20 000–22 000 грн, денний графік, навчання на робочому місці. Позиція відкрита для жінок і пенсіонерів. Територіально — БЮСи/КСК, співбесіда проводиться телефоном.

Вакансії дозволяють отримати стабільний дохід, офіційне оформлення та можливість розвитку у різних сферах — торгівля, виробництво, обробка продуктів. Робота для пенсіонерів у Чернігові охоплює різні варіанти зайнятості і колективи, які підтримують нових працівників.

