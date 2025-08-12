Обмеження руху в Чернігові мають на меті забезпечити якісне та безпечне проведення ремонтних робіт.

Обмеження руху в Чернігові запровадять з 18 серпня через аварійні роботи, передає Politeka.

Як повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради з посиланням на КП «Теплокомуненерго», тимчасово перекриють проїзд двома вулицями для проведення необхідних ремонтних заходів.

Зокрема, з 18 серпня до 8 вересня рух автотранспорту буде заборонено на вул. Самострова, на ділянці від перехрестя з вулицею Івана Богуна до перехрестя з вулицею Національної Гвардії. Там проводитимуть аварійний ремонт на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.

Крім того, з 18 серпня і до 15 вересня буде обмежено рух на вулиці Коцюбинського — між перехрестями з вул. Мстиславською та Гончою. Фахівці КП «Теплокомуненерго» виконуватимуть аварійно-ремонтні роботи на магістральних мережах.

Обмеження руху в Чернігові мають на меті забезпечити якісне та безпечне проведення ремонтних робіт, що сприятимуть стабільній роботі систем теплопостачання у місті. Водіїв просять планувати маршрути заздалегідь, враховуючи тимчасові перекриття, та враховувати можливі затримки.

До слова, про подібні заборони повідомляли і в Чернівцях. Зокрема, до 1 листопада буде частково обмежене пересування на площі Центральній через односторонній проїзд біля будинків № 1 та № 2 у зв’язку з поточним ремонтом трьох пішохідних переходів. Також ремонт чотирьох пішохідних переходів проводитиметься на площі Центральній у районі будинків № 10, № 1 та № 7, а також на вул. Головній перед перехрестям з вул. Університетською, що спричинить часткове обмеження.

