У Чернівцях заплановані тимчасові обмеження руху внаслідок ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Чернівецька міська рада.

До 14 серпня включно частково обмежено пересування транспорту на вулицях М. Кордуби, О. Щербанюка, Ю. Федьковича, П. Целана, Р. Ауслендера та на Сторожинецькій (ділянка від вул. П. Каспрука до вул. Гадяцької) через ямковий ремонт дорожнього покриття.

Також до 15 серпня повністю перекрито на вул. Запорізькій (від будинку № 4 до вул. Сторожинецької) у зв’язку з поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі. Часткові обмеження діятимуть на вулиці М. Черемшини (від будинку № 5 до вул. Сторожинецької) через аналогічні ремонтні роботи.

Окрім цього, до 1 листопада буде частково обмежений рух на площі Центральній через односторонній проїзд біля будинків № 1 та № 2 у зв’язку з поточним ремонтом трьох пішохідних переходів. Також ремонт чотирьох пішохідних переходів проводитиметься на площі Центральній у районі будинків № 10, № 1 та № 7, а також на вулиці Головній перед перехрестям з вул. Університетською, що спричинить часткове обмеження руху.

У міській раді закликають водіїв бути уважними, враховувати обмеження руху в Чернівцях та заздалегідь планувати маршрути, аби уникнути незручностей, пов’язаних із ремонтними роботами. Ці тимчасові заходи спрямовані на покращення дорожньої інфраструктури міста.

Якщо маєте справи в центрі або плануєте поїздки через згадані вулиці, краще заздалегідь продумайте альтернативний маршрут. Це допоможе уникнути заторів, втрати часу й зайвих хвилювань.

