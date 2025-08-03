Обмеження руху в Чернівцях вплинуть на багатьох місцевих мешканців, тому розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху в Чернівцях вплинуть на кілька вулиць та площу в центрі міста, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міськради, транспортні незручності пов’язані з дорожніми роботами, тож водіям радять заздалегідь коригувати свої маршрути.

Обмеження руху в Чернівцях стосуються одразу кількох ділянок. Від 25 липня і до 15 серпня включно повністю перекрили Запорізьку від будинку № 4 до Сторожинецької. Причина перекриття криєтья у поточному ремонті дорожнього покриття. Отже, на час цих заходів проїзд припинено повністю.

З 25 липня незручності додалися й на вулиці М. Черемшини. Йдеться про ділянку від будинку № 5 до Сторожинецької. Тут частково перекрито проїзд, але роботи тривають у тому ж форматі, дорожники оновлюють асфальт та мережу.

Найдовше доведеться потерпіти тим, хто мешкає в центрі, або змушений щодня їздити цією ділянкою дороги. Центральну площу в Чернівцях перекрили з 25 липня і аж до 1 листопада. Це повне обмеження руху, що пов’язане з масштабною реконструкцією трьох пішохідних переходів.

Ремонтні роботи проводять на ділянці біля будинків № 1 та № 2. Окрім того, є ще одне часткове перекриття і воно також стосується Центральної площі. Йдеться про зону поблизу будинків № 1, № 7, № 10 і перехрестя з вулицею Головною.

На цій ділянці триває оновлення чотирьох переходів. Дорожники працюють біля будинків № 1, № 7, № 10 та на Головній поблизу перетину з Університетською.

З огляду на ситуацію, комунальники закликають місцевих мешканців з розумінням поставитись до певних незручностей. Якщо маєте справи в центрі або плануєте поїздки через згадані вулиці, краще заздалегідь продумайте альтернативний маршрут. Це допоможе уникнути заторів, втрати часу й зайвих хвилювань.