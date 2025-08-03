Ограничения движения в Черновцах окажут влияние на многих местных жителей, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Ограничения движения в Черновцах повлияют на несколько улиц и площадь в центре города, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе горсовета, транспортные неудобства связаны с дорожными работами, поэтому водителям советуют заранее корректировать свои маршруты.

Ограничения движения в Черновцах касаются сразу нескольких участков. С 25 июля и по 15 августа включительно полностью перекрыли Запорожскую от дома № 4 до Сторожинецкой. Причина перекрытия в текущем ремонте дорожного покрытия. Следовательно, во время этих мероприятий проезд прекращен полностью.

С 25 июля неудобства прибавились и на улице М. Черемухи. Речь идет о участке от дома №5 до Сторожинецкой. Здесь частично перекрыт проезд, но работы продолжаются в том же формате, дорожники обновляют асфальт и сеть.

Дольше всего придется потерпеть тем, кто живет в центре, или вынужден ежедневно ездить по этому участку дороги. Центральную площадь в Черновцах перекрыли с 25 июля и вплоть до 1 ноября. Это полное ограничение движения, что связано с масштабной реконструкцией трех пешеходных переходов.

Ремонтные работы проводят на участке возле домов №1 и №2. Кроме того, есть еще одно частичное перекрытие и оно также касается Центральной площади. Речь идет о зоне вблизи домов №1, №7, №10 и перекресток с улицей Главной.

На этом участке идет обновление четырех переходов. Дорожники работают возле домов №1, №7, №10 и на Главной вблизи пересечения с Университетской.

Учитывая ситуацию, коммунальщики призывают местных жителей с пониманием отнестись к определенным неудобствам. Если у вас есть дела в центре или планируете поездки через упомянутые улицы, лучше заранее продумайте альтернативный маршрут. Это поможет избежать пробок, потери времени и лишних волнений.