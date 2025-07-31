Обмеження руху в Чернівцях стосуються не лише приватного транспорту, а й громадського.

В Чернівцях запровадять тимчасове обмеження руху в зв’язку з проведенням ямкового ремонту на шести вулицях міста, повідомляє Politeka.

Про це стало відомо з розпорядження міського голови Романа Клічука.

Роботи з відновлення дорожнього покриття відбуватимуться на вул. Миколи Кордуби, Олександра Щербанюка, Юрія Федьковича, Пауля Целана, Розі Ауслендер та Сторожинецькій. На останній ділянці ремонтні роботи охоплять відрізок від вулиці Петра Каспрука до вулиці Гадяцької.

Заміна покриття розпочалася 28 липня і триватиме до 14 серпня включно. Виконує роботи Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство. Для забезпечення безпеки руху підрядники мають погодити схему об’їзду з Управлінням патрульної поліції Чернівецької області та отримати відповідний дозвіл в управлінні порядку та контролю за благоустроєм міської ради.

Обмеження руху в Чернівцях стосуються не лише приватного транспорту, а й громадського. Всі автоперевізники зобов’язані врахувати тимчасові зміни у роботі під час організації пасажирських перевезень. Для інформування населення Управління комунікацій та зв’язків з громадськістю міської ради розповсюдить відповідні повідомлення через ЗМІ.

Контроль за виконанням розпорядження поклали на департаменти транспорту, інфраструктури та благоустрою, а також на окремі підрозділи комунального господарства міської ради. Водіїв та пішоходів просять враховувати нові правила, плануючи маршрути руху в цей період.

До слова, також у місті повідомлялося про заборону на пересування на вул. Запорізькій.

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