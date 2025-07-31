Ограничения движения в Черновцах относятся не только к частному транспорту, но и к общественному.

В Черновцах будет введено временное ограничение движения в связи с проведением ямочного ремонта на шести улицах города, сообщает Politeka.

Об этом стало известно из распоряжения городского головы Романа Кличука.

Работы по восстановлению дорожного покрытия будут проходить по ул. Николая Кордубы, Александра Щербанюка, Юрия Федьковича, Пауля Целана, Рози Ауслендер и Сторожинецкой. На последнем участке ремонтные работы охватят отрезок от улицы Петра Каспрука до Гадяцкой.

Замена покрытия началась 28 июля и продлится до 14 августа включительно. Выполняет работы Черновицкое городское коммунальное подрядное дорожно-эксплуатационное предприятие. Для обеспечения безопасности движения подрядчики должны согласовать схему объезда с Управлением патрульной полиции Черновицкой области и получить разрешение в управлении порядка и контроля за благоустройством городского совета.

Ограничения движения в Черновцах относятся не только к частному транспорту, но и к общественному. Все автоперевозчики обязаны учесть временные изменения в работе при организации пассажирских перевозок. Для информирования населения Управление коммуникаций и связей с общественностью городского совета распространит сообщения через СМИ.

Контроль за исполнением распоряжения возложили на департаменты транспорта, инфраструктуры и благоустройства, а также отдельные подразделения коммунального хозяйства городского совета. Водителей и пешеходов просят учитывать новые правила, планируя маршруты движения в этот период.

К слову, также в городе сообщалось о запрете на передвижение по ул. Запорожский.

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