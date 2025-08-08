В городском совете призывают водителей быть внимательными, учитывать ограничения движения в Черновцах и планировать маршруты заранее.

В Черновцах запланированы временные ограничения движения в результате ремонтных работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Черновицкий городской совет .

До 14 августа включительно частично ограничено передвижение транспорта на улицах М. Кордубы, А. Щербанюка, Ю. Федьковича, П. Целана, Р. Ауслендера и Сторожинецкой (участок от ул. П. Каспрука до ул. Гадячской) из-за ямочного ремонта дорожного покрытия.

Также до 15 августа полностью перекрыто на ул. Запорожской (от дома №4 до ул. Сторожинецкой) в связи с текущим ремонтом улично-дорожной сети. Частичные ограничения будут действовать на улице Черемшины (от дома № 5 до ул. Сторожинецкой) из-за аналогичных ремонтных работ.

Кроме того, до 1 ноября будет частично ограничено движение на площади Центральной из-за одностороннего проезда возле домов № 1 и № 2 в связи с текущим ремонтом трех пешеходных переходов. Также ремонт четырех пешеходных переходов будет проводиться на Центральной площади в районе домов № 10, № 1 и № 7, а также на улице Главной перед перекрестком с ул. Университетской, что повлечет за собой частичное ограничение движения.

В городском совете призывают водителей быть внимательными, учитывать ограничения движения в Черновцах и заранее планировать маршруты во избежание неудобств, связанных с ремонтными работами. Эти временные меры направлены на улучшение дорожной инфраструктуры города.

Если у вас есть дела в центре или планируете поездки через упомянутые улицы, лучше заранее продумайте альтернативный маршрут. Это поможет избежать пробок, потери времени и лишних волнений.

