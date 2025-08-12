Ограничения движения в Чернигове будут введены с 18 августа из-за аварийных работ, передает Politeka.

Как сообщает пресс-служба Черниговского городского совета со ссылкой на КП «Теплокоммунэнерго», временно перекроют проезд по двум улицам для проведения необходимых ремонтных мероприятий.

В частности, с 18 августа по 8 сентября движение автотранспорта будет запрещено на ул. Самостровая, на участке от перекрестка с улицей Ивана Богуна до перекрестка с улицей Национальной Гвардии. Там будут производиться аварийный ремонт на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения.

Кроме того, с 18 августа и по 15 сентября будет ограничено движение на улице Коцюбинского — между перекрестками с ул. Мстиславской и Гончей. Специалисты КП "Теплокоммунэнерго" будут выполнять аварийно-ремонтные работы на магистральных сетях.

Целью ограничения движения в Чернигове является обеспечение качественного и безопасного проведения ремонтных работ, которые будут способствовать стабильной работе систем теплоснабжения в городе. Водителей просят планировать маршруты заранее, учитывая временные перекрытия и учитывать возможные задержки.

Кстати, о подобных запретах сообщали и в Черновцах. В частности, до 1 ноября будет частично ограничено передвижение на Центральной площади из-за одностороннего проезда возле домов № 1 и № 2 в связи с текущим ремонтом трех пешеходных переходов. Также ремонт четырех пешеходных переходов будет проводиться на Центральной площади в районе домов № 10, № 1 и № 7, а также на ул. Главный перед перекрестком с ул. Университетской, что повлечет за собой частичное ограничение.

