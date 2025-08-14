Работа для пенсионеров в Чернигове охватывает разные варианты занятости и коллективы, поддерживающие новых работников.

Работа для пенсионеров в Чернигове доступна сразу в нескольких компаниях, предлагающих полную или неполную занятость и официальное трудоустройство, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

В продуктовый магазин на улице Репкинской нужен продавец . Оплата составляет 12 000–14 000 грн или от 900 грн/день. Можно без опыта, предусмотренную стажировку два дня с оплатой 50% оклада. График работы гибкий – два дня работать, два выходных, возможен вариант пяти дней с двумя выходными.

Рабочее время обычно с 7:30 до 18:00. Коллектив дружеский, тяжелые грузы поднимать не нужно, есть грузчик. Важны добросовестность и порядочность, желательно отсутствие вредных привычек. Выплаты производятся дважды в месяц или ежедневно, возможна премия за усердие.

Центральный рынок Чернигова приглашает разборщика замороженных продуктов питания. Заработная плата 16 000–22 000 грн., выплата дважды в месяц. Основное – фасовка рыбы, курятины, субпродуктов и других продуктов.

Подходит для студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров, предпочтение ветеранам. График с 7:00 до 18:00, два дня работать/два дня выходных. Возможна работа вдвоем с разделением оплаты. Дружественный коллектив и перспектива карьерного роста. Требования – физическая выносливость, порядочность, желание работать.

Компания Спецвик ищет оператора на ткацкое производство. Зарплата 20 000–22 000 грн, дневной график, обучение на рабочем месте. Позиция открыта женщинам и пенсионерам. Территориально – БЮСы/КСК, собеседование проводится по телефону.

Вакансии позволяют получить стабильный доход, официальное оформление и возможность развития в разных областях — торговля, производство, обработка продуктов. Работа для пенсионеров в Чернигове охватывает разные варианты занятости и коллективы, поддерживающие новых работников.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать