Сума грошової допомоги для пенсіонерів у Чернігівській області залежить від категорії отримувача.

Для пенсіонерів та інших категорій українців виплатять разову грошову допомогу у Чернігівській області з нагоди Дня Незалежності України, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Гроші громадянам нараховуватимуть по-різному. Традиційно держава надає разові виплати тим, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, захищав її зі зброєю в руках, ветеранам війни та громадянам, які постраждали від нацистських переслідувань.

Право на цю грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області мають:

особи з особливими заслугами перед державою ;

; учасники бойових дій , у тому числі постраждалі учасники Революції Гідності;

, у тому числі постраждалі учасники Революції Гідності; колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, а також діти, народжені у таких місцях;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, осіб з втратою працездатності внаслідок війни та учасників бойових дій , якщо вдова або вдівець не вступили у повторний шлюб;

, якщо вдова або вдівець не вступили у повторний шлюб; члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України ;

; особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць утримання;

громадяни з інвалідністю, що настала через хворобу чи трудове каліцтво;

учасники війни, примусово вивезені на роботи, діти партизанів, підпільників та інших борців із нацизмом у тилу ворога.

Українці літнього віку, які мають право на грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області до Дня Незалежності, отримають її вже в серпні — разом із щомісячною пенсією. Для громадян, що проходять військову службу, виплату здійснить їхня військова частина на підставі поданих до ПФУ офіційних відомостей.

Ті, хто не є пенсіонером і не служить у Збройних силах, зможуть отримати допомогу лише після подання відповідної заяви. Зробити це можна кількома способами:

особисто — звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або до Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання чи перебування;

— звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або до Центру надання адміністративних послуг за місцем проживання чи перебування; поштою — надіславши заяву на адресу територіального органу ПФУ;

— надіславши заяву на адресу територіального органу ПФУ; онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, використавши кваліфікований електронний підпис.

Сума одноразової виплати залежить від категорії отримувача та коливається від 450 до 3100 гривень.

