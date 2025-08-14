Сумма денежного пособия для пенсионеров в Черниговской области зависит от категории получателя.

Для пенсионеров и других категорий украинцев выплатят разовую денежную помощь в Черниговской области по случаю Дня Независимости Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Деньги гражданам будут начисляться по-разному. Традиционно государство предоставляет разовые выплаты тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной, защищал его с оружием в руках, ветеранам войны и гражданам, пострадавшим от нацистских преследований.

Право на денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области имеют:

лица с особыми заслугами перед государством ;

; участники боевых действий , в том числе пострадавшие участники Революции Достоинства;

, в том числе пострадавшие участники Революции Достоинства; бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, рожденные в таких местах;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, лиц с утратой трудоспособности в результате войны и участников боевых действий , если вдова или вдовец не вступили в повторный брак;

, если вдова или вдовец не вступили в повторный брак; члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины ;

; лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние узники концлагерей, гетто и других мест содержания;

граждане с инвалидностью, наступившие по болезни или трудовому увечью;

участники войны, вынужденные на работы, дети партизан, подпольщиков и других борцов с нацизмом в тылу врага.

Украинцы пожилого возраста, имеющие право на денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области ко Дню Независимости, получат ее уже в августе вместе с ежемесячной пенсией. Для граждан, проходящих военную службу, выплату произведет их воинская часть на основании поданных в ПФУ официальных сведений.

Те, кто не является пенсионером и не служит в Вооруженных силах, смогут получить помощь только после подачи заявления. Сделать это можно несколькими способами:

лично — обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в Центр предоставления административных услуг по месту жительства или пребывания;

— обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в Центр предоставления административных услуг по месту жительства или пребывания; почтой — отправив заявление в адрес территориального органа ПФУ;

— отправив заявление в адрес территориального органа ПФУ; онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись.

Сумма единовременной выплаты зависит от категории получателя и колеблется от 450 до 3100 гривен.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черниговской области: украинцам дали совет, куда обращаться за едой.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: как и где получить.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Чернигове: где искать вакансии с зарплатой до 33 тысяч.