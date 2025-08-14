Для пенсионеров и других категорий украинцев выплатят разовую денежную помощь в Черниговской области по случаю Дня Независимости Украины, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении ПФУ.
Деньги гражданам будут начисляться по-разному. Традиционно государство предоставляет разовые выплаты тем, кто имеет особые заслуги перед Родиной, защищал его с оружием в руках, ветеранам войны и гражданам, пострадавшим от нацистских преследований.
Право на денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области имеют:
- лица с особыми заслугами перед государством;
- участники боевых действий, в том числе пострадавшие участники Революции Достоинства;
- бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, рожденные в таких местах;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, лиц с утратой трудоспособности в результате войны и участников боевых действий, если вдова или вдовец не вступили в повторный брак;
- члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
- лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние узники концлагерей, гетто и других мест содержания;
- граждане с инвалидностью, наступившие по болезни или трудовому увечью;
- участники войны, вынужденные на работы, дети партизан, подпольщиков и других борцов с нацизмом в тылу врага.
Украинцы пожилого возраста, имеющие право на денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области ко Дню Независимости, получат ее уже в августе вместе с ежемесячной пенсией. Для граждан, проходящих военную службу, выплату произведет их воинская часть на основании поданных в ПФУ официальных сведений.
Те, кто не является пенсионером и не служит в Вооруженных силах, смогут получить помощь только после подачи заявления. Сделать это можно несколькими способами:
- лично — обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в Центр предоставления административных услуг по месту жительства или пребывания;
- почтой — отправив заявление в адрес территориального органа ПФУ;
- онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись.
Сумма единовременной выплаты зависит от категории получателя и колеблется от 450 до 3100 гривен.
