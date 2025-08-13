Обмеження руху в Чернігові на Самоквасовій та Коцюбинського триватиме до завершення планових ремонтних робіт.

Обмеження руху в Чернігові запровадять з 18 серпня через ремонтні роботи на двох міських вулицях Самоквасова та Коцюбинського, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає пресслужба міськради з посиланням на КП «Теплокомуненерго».

На вулиці Самоквасова, від перехрестя з Івана Богуна до Національної Гвардії, пересування транспорту буде тимчасово перекрито до 8 вересня. Причиною є аварійно-ремонт на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання. Працівники комунального підприємства виконують необхідні дії для відновлення нормальної роботи інженерних систем, що потребує обмеження проїзду на зазначеній ділянці.

Одночасно з 18 серпня по 15 вересня буде зачинено рух на вулиці Коцюбинського – від Мстиславської до Гончої. Тут фахівці КП «Теплокомуненерго» проводять аварійно-ремонтні роботи на магістральних мережах, що забезпечують подачу теплоносія та гарячої води. Ці заходи необхідні для забезпечення безперебійного функціонування систем централізованого опалення та водопостачання у Чернігові.

Мешканців та водіїв закликають врахувати ці обмеження при плануванні маршрутів. У період дії ремонтів можливі затримки та зміни в русі громадського транспорту, тому важливо перевіряти актуальні оновлення щодо ситуації на вулицях.

Отже, обмеження руху в Чернігові на Самоквасовій та Коцюбинського триватиме до завершення планових ремонтних робіт, а мешканцям радять заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути заторів і незручностей у щоденному пересуванні містом.

До слова, про схожі заборони повідомляли і в Чернівцях.

