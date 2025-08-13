Ограничение движения в Чернигове на Самоквасовой и Коцюбинском будет продолжаться до завершения плановых ремонтных работ.

Ограничение движения в Чернигове будет введено с 18 августа из-за ремонтных работ на двух городских улицах Самоквасова и Коцюбинского, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба горсовета со ссылкой на КП «Теплокоммунэнерго».

На улице Самоквасова, от перекрестка из Ивана Богуна в Национальную Гвардию, передвижение транспорта будет временно перекрыто до 8 сентября. Причиной аварийно-ремонт на сетях центрального отопления и горячего водоснабжения. Работники коммунального предприятия выполняют необходимые действия по восстановлению нормальной работы инженерных систем, что требует ограничения проезда на указанном участке.

Одновременно с 18 августа по 15 сентября будет закрыто движение по улице Коцюбинского – от Мстиславской до Гончей. Здесь специалисты КП "Теплокоммунэнерго" проводят аварийно-ремонтные работы на магистральных сетях, обеспечивающих подачу теплоносителя и горячей воды. Эти меры необходимы для обеспечения бесперебойного функционирования систем отопления и водоснабжения в Чернигове.

Жителей и водителей призывают учесть эти ограничения при планировании маршрутов. В период действия ремонтов возможны задержки и изменения в движении общественного транспорта, поэтому важно проверять актуальные обновления по ситуации на улицах.

Следовательно, ограничение движения в Чернигове на Самоквасовой и Коцюбинского будет продолжаться до завершения плановых ремонтных работ, а жителям советуют заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок и неудобств в ежедневном передвижении по городу.

