Жителям радять стежити за можливими змінами у графіку відключення світла в Полтавській області на 2 грудня.

Графік відключення світла в Полтавській області на 2 грудня оприлюднили місцеві громади після отримання даних від АТ «Полтаваобленерго», передає Politeka.

Роботи в електромережах відбудуться упродовж дня, що спричинить тимчасове припинення подачі електрики в кількох населених пунктах.

У Чорнухинській громаді світла не буде з 08:00 до 16:00 на вулицях Буцівка, Лісний, Мирний, Шевченка та Шкільний у селі Пізники.

У селі Бубни відключення заплановане з 09:00 до 15:00 на вулицях Грушева, Заріччя, Колгоспна та Центр. Паралельно у Луговиках тимчасово не буде електропостачання на вулицях Долина, Загорянка, Золота, Майорівка, Молодіжна, Окоротина, Осередок, Пробита, Редьки, Сад та Чупидівка.

У Білоусівці відключення відбудеться з 08:00 до 14:00 на вулицях Мележика та Молодіжна. У смт Чорнухи роботи триватимуть з 09:00 до 15:00 на вулицях Лесі Українки та провулку Лесі Українки.

Зазначені роботи проводяться в межах технічного обслуговування та капітального ремонту мереж, включно з профілактикою та очищенням трас. Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасового відключення та стежити за можливими змінами у графіку відключення світла в Полтавській області на 2 грудня.

Щоб підготуватися до знеструмлення, заздалегідь зарядіть телефони та інші гаджети, запасіться ліхтариками та батарейками, а також підготуйте альтернативні джерела освітлення. Плануйте приготування їжі та роботу електроприладів так, щоб не залежати від електрики в години відключення. При необхідності відкладіть користування насосами або іншими критично важливими пристроями до відновлення подачі електрики.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.