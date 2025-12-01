Жителям советуют следить за возможными изменениями в графике отключения света в Полтавской области на 2 декабря.

График отключения света в Полтавской области на 2 декабря обнародовал местные общины после получения данных от АО «Полтаваоблэнерго», передает Politeka.

Работы в электросетях состоятся в течение дня, что повлечет за собой временное прекращение подачи электричества в нескольких населенных пунктах.

В Чернухинском обществе света не будет с 08:00 до 16:00 на улицах Буцовка, Лесной, Мирный, Шевченко и Школьный в селе Позники.

В селе Бубны отключение запланировано с 09:00 до 15:00 на улицах Грушева, Заречья, Колхоза и Центра. Параллельно в Луговиках временно не будет электроснабжения на улицах Долина, Загорянка, Золотая, Майоровка, Молодежная, Окоротина, Ячейка, Пробитая, Редьки, Сад и Чупидовка.

В Белоусовке отключение состоится с 08:00 до 14:00 по улицам Мележика и Молодежная. В пгт Чернухи работы продлятся с 09:00 до 15:00 на улицах Леси Украинки и переулке Леси Украинки.

Указанные работы проводятся в рамках технического обслуживания и капитального ремонта сетей, включая профилактику и очистку трасс. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временному отключению и следить за возможными изменениями в графике отключения света в Полтавской области на 2 декабря.

Чтобы подготовиться к обесточиванию, предварительно зарядите телефоны и другие гаджеты, запаситесь фонариками и батарейками, а также подготовьте альтернативные источники освещения. Планируйте приготовление пищи и работу электроприборов так, чтобы не зависеть от электричества в часы отключения. При необходимости отложите использование насосов или других критически важных устройств до восстановления подачи электричества.

