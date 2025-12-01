График отключения света в Запорожье на 2 декабря вводит коррективы в планы тысяч горожан, сообщает Politeka.
Энергетики анонсировали масштабные плановые работы по ремонту электрооборудования, которые продлятся в течение вторника, 2 декабря 2025 года. Перерывы в снабжении электроэнергией затронут жителей и предприятий в разных районах города.
Детали и временные рамки
Работы распределены на три основных временных интервала. Длиннейшее отключение запланировано с 08:00 до 17:00.
- Первая волна (08:00 – 17:00): В общей сложности девять часов без электропитания ожидают жителей многочисленных улиц, включая Абразивную, Автострадную, Аджарскую, Батумскую, Горную, Ивана Богуна и многие другие. С полным список адресов можно ознакомиться в соответствующем разделе ниже. Эти меры необходимы для обеспечения надежности электросетей в будущем.
- Вторая волна (09:30 – 15:30): Шесть часов ремонта будут касаться меньшего количества объектов. В частности, речь идет о бульваре Марии Примаченко (дома 3, 3А, 5А) и проспекте Соборный (дом 186).
- Третья волна (10:00 – 16:00): Шестичасовое отключение охватит большой перечень улиц во второй части города, среди которых Батарейна, Дальня, Деповская, Екатерины Билокур, Керченская, Кирпичная и множество близлежащих переулков. Это также часть крупного планового ремонта электрооборудования.
Чтобы хорошо подготовиться к графику отключения света в Запорожье на 2 декабря, жителям рекомендовано принять ряд превентивных мер:
- Зарядка устройств: Утром необходимо полностью зарядить мобильные телефоны, ноутбуки, павербанки и другие аккумуляторные устройства. Это обеспечит связь и доступ к информации в течение всего периода отсутствия электропитания.
- Аварийное освещение: Подготовьте фонарики, свечи и запасы спичек. Следует разместить их в легкодоступных местах, чтобы избежать травм во тьме.
- Водоснабжение: Заранее наберите техническую и питьевую воду, особенно это касается частного сектора, где подача воды часто зависит от электрических насосов.
