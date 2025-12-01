Щоб добре підготуватися до графіка відключення світла в Запоріжжі на 2 грудня, мешканцям рекомендовано вжити низку превентивних заходів.

График отключения света в Запорожье на 2 декабря вводит коррективы в планы тысяч горожан, сообщает Politeka.

Энергетики анонсировали масштабные плановые работы по ремонту электрооборудования, которые продлятся в течение вторника, 2 декабря 2025 года. Перерывы в снабжении электроэнергией затронут жителей и предприятий в разных районах города.

Детали и временные рамки

Работы распределены на три основных временных интервала. Длиннейшее отключение запланировано с 08:00 до 17:00.

Первая волна (08:00 – 17:00): В общей сложности девять часов без электропитания ожидают жителей многочисленных улиц, включая Абразивную, Автострадную, Аджарскую, Батумскую, Горную, Ивана Богуна и многие другие. С полным список адресов можно ознакомиться в соответствующем разделе ниже. Эти меры необходимы для обеспечения надежности электросетей в будущем.

В общей сложности девять часов без электропитания ожидают жителей многочисленных улиц, включая Абразивную, Автострадную, Аджарскую, Батумскую, Горную, Ивана Богуна и многие другие. С полным список адресов можно ознакомиться в соответствующем разделе ниже. Эти меры необходимы для обеспечения надежности электросетей в будущем. Вторая волна (09:30 – 15:30): Шесть часов ремонта будут касаться меньшего количества объектов. В частности, речь идет о бульваре Марии Примаченко (дома 3, 3А, 5А) и проспекте Соборный (дом 186).

Шесть часов ремонта будут касаться меньшего количества объектов. В частности, речь идет о бульваре Марии Примаченко (дома 3, 3А, 5А) и проспекте Соборный (дом 186). Третья волна (10:00 – 16:00): Шестичасовое отключение охватит большой перечень улиц во второй части города, среди которых Батарейна, Дальня, Деповская, Екатерины Билокур, Керченская, Кирпичная и множество близлежащих переулков. Это также часть крупного планового ремонта электрооборудования.

Чтобы хорошо подготовиться к графику отключения света в Запорожье на 2 декабря, жителям рекомендовано принять ряд превентивных мер:

Зарядка устройств: Утром необходимо полностью зарядить мобильные телефоны, ноутбуки, павербанки и другие аккумуляторные устройства. Это обеспечит связь и доступ к информации в течение всего периода отсутствия электропитания. Аварийное освещение: Подготовьте фонарики, свечи и запасы спичек. Следует разместить их в легкодоступных местах, чтобы избежать травм во тьме. Водоснабжение: Заранее наберите техническую и питьевую воду, особенно это касается частного сектора, где подача воды часто зависит от электрических насосов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: популярных товаров стало значительно меньше, почему наблюдается недостаток.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: новые расценки могут удивить.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: какие документы следует предоставить для получения.