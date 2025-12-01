График отключения света в Кировоградской области на 2 декабря был обнародован из-за плановых работ на энергетических сетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Кировоградоблэнерго .

По сообщению местной энергокомпании, обесточения направлены на профилактику аварий и поддержание стабильного электроснабжения.

В Бобринецком обществе работы состоятся с 09:00 до 17:00. Выключение электричества коснется многих улиц, в частности, Вознесенской, Каштановой, Николаевской, Анны Дмитрян, Базарной, Независимости, Гоголя, Соборной и Лавандовой. Снабжение будет ограничено как в жилых кварталах, так и на переулках: Молодежном, Рущанском, Тихом, Крутоярском и других.

В Петровских ЭМ планируется отключение из-за расчистки трассы с 10:00 до 16:00. Свет не будет в населенных пунктах Водяной, Маловодяный, Александродар и Сабадашево, охватывая улицы Бережную, Вишневую, Лесную, Петра Коваля, Центральную, Степную и Цветочную.

Энергетики подчеркивают, что график отключения света в Кировоградской области помогает избежать аварийных ситуаций и обеспечивает безопасное использование сетей в зимний период. Жителям советуют заранее подготовиться: зарядить телефоны и ноутбуки, выключить чувствительные приборы и запас освещения. Также следует сообщить об обесточивании своих знакомых, не имеющих доступа к Интернету.

В случае срочных нужд или непредвиденных ситуаций жители могут обращаться на горячие линии энергоснабжающей компании, чтобы минимизировать неудобства и безопасно пережить временные отключения.

