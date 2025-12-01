В ситуации, когда наблюдается дефицит продуктов в Харьковской области, украинские товары все равно остаются более востребованными.

Из-за дефицита продуктов в Харьковской области снова фиксируется повышение оптовых цен на популярные товары, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают аналитики.

По данным аналитиков, в конце этой недели стоимость этого популярного салатного овоща выросла примерно на 10% по сравнению с прошлой неделей. Пока производители предлагают огурцы в ценовом диапазоне от 85 до 110 гривен за килограмм.

Как отмечают эксперты, тенденция к постепенному удорожанию наблюдается уже несколько недель подряд. Главной причиной роста цен есть существенное сокращение объемов предложения на внутреннем рынке. Большинство украинских тепличных хозяйств фактически завершили сезон реализации текущего оборота огурцов, что привело к уменьшению доступных объемов продукции и дисбалансу между спросом и предложением.

В ситуации, когда количество отечественных овощей ограничено, украинские огурцы все равно остаются востребованнее импортных аналогов. Дефицит продукции в Харьковской области на товар отечественного производства корректирует ценовую политику.

Торговые сети предпочитают именно украинскую продукцию, несмотря на то, что она стоит дороже. Это объясняется низким качеством многих импортных огурцов, заметно уступающих украинским по вкусу, внешнему виду и свежести.

Спрос со стороны ритейлеров остается стабильно высоким, что позволяет производителям постепенно корректировать цены в сторону повышения. Для торговых сетей качество продукции продолжает оставаться ключевым критерием, даже если это означает приобретение более дорогих украинских овощей.

Эксперты обращают внимание на то, что, несмотря на нынешний восходящий тренд, тепличные огурцы все еще продаются по меньшей мере на 10% дешевле, чем в этот период прошлого года. Таким образом, несмотря на подорожание за последние недели, огурцы остаются более доступными для потребителей, чем в прошлом.

