В 2025 году в Украине наблюдается дефицит продуктов, это касается и Киевской области, поэтому рассказываем подробнее.

Дефицит продуктов в Киевской области повлиял на ассортимент в магазинах и привел к существенному удорожанию отдельных позиций, сообщает Politeka.

Особенно это заметно на примере фруктов, в частности груш, урожай которых пострадал из-за майских морозов. Сейчас дефицит продуктов в Киевской области испытывают не только потребители, но и сами фермеры, понесшие значительные убытки от погодных аномалий.

Из-за холодной весны часть урожая была потеряна, что заставило аграриев тратить больше ресурсов на восстановление садов. В результате себестоимость выращивания выросла, а на полках магазинов стало меньше украинских фруктов.

По данным отраслевых аналитиков, закупочная цена на груши поднялась с 50 до 70 гривен за килограмм. Это сразу сказалось на розничных ценниках. В среднем покупатели платят около 78 грн за килограмм.

Специалисты отмечают, что расходы на удобрения и средства защиты в этом году увеличились почти на треть, и это стало основной причиной подорожания.

Представители аграрных предприятий отмечают, что производители пытаются удержать баланс между стоимостью продукции и спросом, но дефицит продуктов Киевской области существенно сократил возможности для маневра.

Некоторые хозяйства даже решили продавать урожай сразу же после сбора, поскольку хранить его становится экономически невыгодно. Это еще больше сокращает запасы на внутреннем рынке.

В торговых сетях ситуация тоже непростая. Во многих супермаркетах украинские груши отсутствуют, на полках же преобладает импорт. Больше всего поставляют фрукты из Нидерландов, Испании, Эквадора и Южной Африки.

