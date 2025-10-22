Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области можно получить в нескольких насленных пунктах.

Об этом идет речь в сообщении Телеграмм-канала СЕЛИДОВЕ.UA.

Внутри перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома из-за военных действий и эвакуировавшихся в Киев и Киевскую область, имеют возможность получить гуманитарную помощь в виде продовольственных наборов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области могут получить жители Селидовской, Угледарской и Комарской территориальных общин, которые из-за полномасштабной агрессии российской федерации потеряли доступ к базовым ресурсам и нуждаются в дополнительной социальной поддержке.

Где будет проходить выдача помощи

Раздача продуктовых наборов пройдет в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области.

Организаторы отмечают, что каждый участник получит набор из необходимых продуктов длительного хранения, которые помогут обеспечить семью продуктами на определенный период.

Как подать заявку

Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить онлайн-анкету по ссылке.

Регистрация является обязательным условием получения помощи, ведь она позволяет волонтерам и гуманитарным организациям эффективно планировать количество наборов и избегать очередей во время выдачи.

Кто может получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области

Получить гуманитарные наборы могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), эвакуированные в период с 2022 по 2025 годы. В частности, это касается временно проживающих в Киеве или населенных пунктах людей после вынужденного выезда из своих общин.

К какой категории нужно относиться, чтобы получить поддержку:

человек с инвалидностью І или ІІ группы

человек с инвалидностью ІІІ группы

многодетная семья

семья опекунов над детьми

пожилой человек 80+

пожилой человек 70+ пожилой человек 60+

семья погибшего военнослужащего.

