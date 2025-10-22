В Киеве снова стоит планировать маршруты заранее, ведь ограничения движения транспорта коснутся ключевых магистралей.

Водителям советуют учитывать ограничения движения транспорта в Киеве и возможные пробки, сообщает Politeka.

Как информирует прессслужба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на УК "Киевавтодор", в период с 19 по 31 октября на Броварском проспекте от станции метро «Лесная» до города Бровары будет частично перекрыто передвижение из-за проведения ремонтных работ.

Дорожники будут производить текущий ремонт асфальтобетонного покрытия. Работы будут проходить поэтапно отдельными ремонтными картами, чтобы уменьшить влияние на ежедневный трафик.

Водителей просят учитывать ограничение движения транспорта в Киеве при планировании поездок, выбирая альтернативные маршруты и оставляя дополнительное время для преодоления пробок.

Кроме того, в Киеве начали вводить ограничения движения транспорта на проезд на Подольском мостовом переходе во время воздушных тревог.

С 20 октября проезд по правому берегу Днепра на левый временно запрещен во время объявления сигнала тревоги. По словам Патрульной полиции города, для обеспечения безопасности граждан на мосту будут работать патрули.

Водителей призывают отнестись с пониманием таких изменений и учитывать их в своих маршрутах. Следовательно, соблюдение правил и внимательность к нововведениям на дорогах помогут сохранить время и покой во время поездок.

