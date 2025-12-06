АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" попередило про додаткові графіки відключення світла в області на 7 грудня 2025 року.

У неділю, 7 грудня 2025 року, в Дніпропетровській області проводитимуть профілактичні роботи в електромережах і застосують відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема додаткові графіки відключення світла в Дніпропетровсьій області 7 грудня торкнуться Межиріцької територіальної громади. Там із 8:00 до 18:30 без електроенергії залишаться с. Межиріч (вул. Весняна) та Булахівка (Незалежності, Центральна).

У місті Камʼянське додаткові знеструмлення в неділю відбудуться з 9 до 17 години для будинків по вулицях Авіаторів, Героїв Азова, Юрія Іллєнка, Ірпінська, Коровайна, Лохвицька, Привільна, а також провулку Юрія Іллєнка, повідомляє Politeka.

Також 7 грудня в Дніпропетровській області спеціальні графіки відключення світла буде застосовано в межах Новоолександрівської територіальної громади. Обмеження діятимуть у с. Новоолександрівка з 8:00 до 18:00 для вулиць Залізнична, Миру, Садова, Селецька, Соловʼїна.

Крім того, ДТЕК попереджає про обмеження електропостачання в межах Магдалинівської селищної територіальної громади. Знеструмлення відбудеться з 8 до 14 години у с. Жданівка по вул. Квіткова та Нова.

Усі вказані вище обмеження повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електричних мережах регіону та діють додатково до планових стабілізаційних знеструмлень.

