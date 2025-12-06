Енергетики попередили мешканців Одеської області, які графіки відключення світла діятимуть в регіоні в неділю, 7 грудня 2025 року.

У деяких населених пунктах Одеської області в неділю, 7 грудня 2025 року, енергетики застосовуватимуть додаткові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Мова тут піде саме про спеціальні графіки відключення світла, які застосовуються на період проведення профілактичних робіт в електричних мережах та діють додатково до звичайних стабілізаційних знеструмлень. Ці роботи мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та допомогти убезпечити від аварійних ситуацій у майбутньому.

Зокрема, за даними ДТЕК, у неділю, 7 грудня, такі обмеження електропостачання діятимуть у межах Фонтанської сільської територіальної громади в Одеській області. З 8:00 до 18:00 знеструмлення відбудеться в селі Нова Дофінівка для будинків по вулиці Центральна та провулку Лиманний, пише Politeka.

Також відповідні профілактичні роботи плануються на неділю в межах Окнянської селищної територіальної громади. У звʼязку з цим без електропостачання з 8:00 до 19:00 там залишаться мешканці таких населених пунктів:

Тригради (вул. Мирна, Тригради, Центральна);

Улянівка (Молодіжна).

Крім того, спеціальні графіки відключення світла в Одеській області 7 грудня торкнуться також Петровірівської сільської територіальної громади. З 8:00 до 19:00 обмеження діятимуть у с. Петровірівка.

