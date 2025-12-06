Залізничники наголошують, що новий графік руху поїздів в Полтавській області та всі тимчасові незручності є необхідним кроком.

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження нового графіка руху поїздів у Полтавській області, зміни стосуватимуться лише частини приміських експресів, повідомляє Politeka.net.

Про це стало відомо з офіційного повідомлення, оприлюдненого "Укрзалізницею" у своєму Телеграм.

Новий графік руху поїздів в Полтавській області пов’язаний з проведенням планових ремонтних робіт на певних ділянках колії, які потребують тимчасових обмежень руху.

Протягом 8 грудня експрес 6532, який зазвичай курсує за напрямком Кременчук – Полтава-Південна, прямуватиме лише до станції Кобеляки. Це означає, що подальший рух поїзда на ділянці після цієї станції буде тимчасово призупинено.

У той же день зміни торкнуться і експреса 6533, який курсує за маршрутом Полтава-Південна – Кременчук. Цей поїзд виконуватиме рейс тільки до станції Нові Санжари, де завершуватиме свою поїздку.

Окрім цього, додаткові зміни передбачені на 9 та 10 грудня. У ці дні експрес №6532 курсуватиме між Кременчуком і Полтавою-Південною за оновленим розкладом.

Відправлення з початкової станції переноситься на 9 годину 22 хвилини, що пізніше від звичного часу 8 години 32 хвилини. Прибуття до Полтави-Південної також буде зміщене і очікується о 12 годині 32 хвилини замість попереднього часу 11 години 35 хвилин. Пасажирів застерігають, що необхідно врахувати ці корективи при плануванні поїздок як ділового, так і особистого характеру.

"Укрзалізниця" також повідомила про тимчасове припинення курсування кількох приміських електричок у період із 8 по 12 грудня. Йдеться про електрички, що рухаються за маршрутом Ромодан – Гребінка та у зворотному напрямку. Обмеження торкнуться таких поїздів: 6363, 6366, 6364 та 6365.

Залізничники наголошують, що всі тимчасові незручності є необхідним кроком для підтримання стабільного та безпечного руху поїздів у регіоні. Вони закликають пасажирів поставитися до ситуації з розумінням, адже проведення ремонтних робіт дозволить підвищити якість транспортного сполучення у майбутньому.

