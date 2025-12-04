Якщо відбуваються екстрені відключення через аварійну ситуацію, графіки відключення світла в Полтавській області на 5 грудня можуть не діяти.

Через ремонтні роботи в окремих населених пунктах регіону введено графіки відключення світла в Полтавській області на 5 грудня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачі. Тому було складено графіки відключення світла в Полтавській області на 5 грудня. Деяким українцям потрібно бути готовими до 8-годинних вимкнень. Обмеження введуть в населеному пункті Гільці з 09:00 до 15:00 на вулицях:

Вирішальна (б. 9, 13, 17, 19, 21, 25);

Квачівська (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35);

Лещенкова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18);

Солодкого (б. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34).

Також не буде електроенергії у селі Постав-Мука з 8:30 до 14:30 години на вулиці:

Підгірська (б. 11а, 13, 16, 18).

Можливі перерви в електропостачанні стануться у населеному пункті Мар'яніивка з 08:00 до 16:00 за адресами:

Вишнева (б. 1, 3, 16, 32, 34, 36);

Соснова (б. 1, 3, 4, 10, 15, 22, 24, 26, 30, 34а, 38, 43, 77),

Степова (б. 5, 7, 15, 16, 21, 24, 28, 32, 38, 60, 68, 70, 71, 72, 74, 84, 88);

Центральна (б. 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 33, 37, 39, 42, 43а, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 63, 65, 67, 69, 73, 85, 90).

Перерви в електропостачанні цього дня також будуть з 8 до 16:00 години в населеному пункті Руденівка за адресами:

Борислава Карапиша (б. 1, 3, 5, 7, 9, 11);

Бурячна (б. 3, 8, 10);

пров.Бурячний (б. 1, 3, 5, 6, 7, 7а, 9, 11, 12, 13, 15, 16);

Вереснева (б. 1, 6);

Вишнева (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38);

Горіхова (б. 2, 3, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24);

Грушевського (б. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-1, 18б, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 44);

Дніпровська (б. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37);

Івана Мазепи (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18);

Калинова (б. 2, 3, 5, 7);

Київська (б. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16);

Княгині Ольги (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30);

Леоніда Каденюка (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82);

Лесі Українки (б. 3, 4, 5, 6, 7 а, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 23а);

Миру (б. 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31);

Молодіжна (б. 1, 2/2, 10, 11, 14);

О.Вишні (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 13, 13а, 15, 16, 17, 19, 19а);

Робітнича (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9);

Садова (б. 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11);

Спортивна (б. 1, 3, 7, 9, 10, 11);

Центральна (б. 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 52, 54);

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14);

Шкільна (б. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 24, 26, 28, 30, 30-а, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44);

Шосейна (б. 3, 5);

Ярослава Мудрого (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 34).

Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».

Зверніть увагу: Якщо відбуваються екстрені відключення через аварійну ситуацію, графіки можуть не діяти.

