У межах ініціативи гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається лише один раз на домогосподарство.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області стартує у рамках програми одноразового фінансового підсилення домогосподарств для оплати комунальних послуг у зимовий сезон 2025–2026 років, повідомляє Politeka.

Партнерами ініціативи виступають «Карітас Полтава» та міжнародна католицька організація CRS Catholic Relief Services. Підтримку надають мешканцям Полтавської та Зіньківської громад. Мобільні групи виїжджають за встановленим графіком, тому жителям радять стежити за оголошеннями, щоб вчасно пройти процедуру.

Програма охоплює домогосподарства, що належать до вразливих категорій. Серед основних одержувачів — люди з інвалідністю першої або другої групи, громадяни з обмеженими можливостями від народження та особи старші шістдесяти років.

До списку також включено одиноких батьків, вагітних, матерів дітей до трирічного віку, сім’ї з прийомними дітьми, пацієнтів із тяжкими захворюваннями та багатодітні домогосподарства з трьома або більше дітьми.

Для участі слід подати паспорт, податковий номер, довідку ВПО, IBAN та документи, що підтверджують відповідний статус, включно з довідками з Пенсійного фонду, податкової служби або іншими підтвердженнями доходів.

У межах ініціативи гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається лише один раз на домогосподарство. Підкреслюють, що отримання допомоги можливе лише за відсутності аналогічної підтримки від інших структур, а мета програми — надати реальну фінансову підтримку під час холодного періоду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.