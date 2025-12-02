В рамках инициативы гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется только один раз в домохозяйство.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области стартует в рамках программы единовременного финансового усиления домохозяйств для оплаты коммунальных услуг в зимний сезон 2025-2026 годов, сообщает Politeka.

Партнерами инициативы выступают «Каритас Полтава» и международная католическая организация CRS Catholic Relief Services. Поддержку оказывают жителям Полтавской и Зиньковской общин. Мобильные группы выезжают по установленному графику, поэтому жителям советуют следить за объявлениями, чтобы пройти процедуру вовремя.

Программа охватывает домохозяйства, относящиеся к уязвимым категориям. Среди основных получателей – люди с инвалидностью первой или второй группы, граждане с ограниченными возможностями от рождения и лица старше шестидесяти лет.

В список также включены одинокие родители, беременные, матери детей до трехлетнего возраста, семьи с приемными детьми, пациенты с тяжелыми заболеваниями и многодетные домохозяйства с тремя или более детьми.

Для участия следует предоставить паспорт, налоговый номер, справку ВПЛ, IBAN и документы, подтверждающие соответствующий статус, включая справки из Пенсионного фонда, налоговую службу или другие подтверждения доходов.

В рамках инициативы гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется только один раз в домохозяйство. Подчеркивают, что получение помощи возможно только при отсутствии аналогичной поддержки других структур, а цель программы — оказать реальную финансовую поддержку во время холодного периода.

