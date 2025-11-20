Новый график поездов в Полтавской области введен до начала декабря 2025 года на несколько экспрессов.

Новый график поездов в Полтавской области вводится компанией-перевозчиком "Укрзализныцей" из-за масштабных ресонтных работ в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

В Полтавской области временно изменяются маршруты следования ряда пригородных поездов из-за проведения ремонтов на железнодорожных путях. Новый график поездов в Полтавской области введен до начала декабря 2025 года.

В частности, экспрессы будут курсировать до или со станции Кременчуг-Пассажирский до 2 декабря по следующим маршрутам: №6890 Павлыш – Предгорный парк и №6663 Предгорный парк – Знаменка.

Кроме того, ремонты повлияют на движение пригородных поездов №6363 и №6366 на участке Ромодан – Гребенка – Ромодан. В дни 24, 25, 26, 27, 28 ноября, а также 1, 2, 3, 4, 5 декабря эти экспрессы будут временно курсировать на станцию ​​Вилы, а обратно будут отправляться также с этой станции.

"Укрзализныця" призывает пассажиров учитывать изменения в маршрутах и ​​расписаниях движения при планировании поездок. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать неудобств и обеспечит беспрепятственное передвижение по пригородному железнодорожному транспорту в течение периода ремонтных работ.

Напомним также, что в Полтаве введено полное перекрытие движения транспортных средств по улице Владимира Ивасюка. Перекрытие будет действовать до 7 декабря 2025 и связано с проведением строительных работ по установке когенерационной установки для предприятия ПОКВПТГ «Полтаватеплоэнерго». Работы выполняются в рамках реконструкции котельной «Левада-3».

