Если происходят экстренные отключения из-за аварийной ситуации, графики отключения света в Полтавской области на 5 декабря могут не действовать.

Из-за ремонтных работ в отдельных населенных пунктах региона введены графики отключения света в Полтавской области на 5 декабря, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В связи с проведением работ в сетях АО «Полтаваоблэнерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребители. Поэтому были составлены графики отключения света в Полтавской области на 5 декабря. Некоторым украинцам стоит быть готовыми к 8-часовым отключениям. Ограничения введут в населенном пункте Гильцы с 09:00 до 15:00 на улицах:

Выришальна (б. 9, 13, 17, 19, 21, 25);

Квачивська (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 3 32, 33, 34, 35);

Лещенкова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18);

Солодкого (б. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34).

Также не будет электроэнергии в селе Постав-Мука с 8:30 до 14:30 на улице:

Пидгирська (б. 11а, 13, 16, 18).

Возможные перерывы в электроснабжении произойдут в населенном пункте Марьяновка с 08:00 до 16:00 по адресам:

Вишнева (б. 1, 3, 16, 32, 34, 36);

Соснова (б. 1, 3, 4, 10, 15, 22, 24, 26, 30, 34а, 38, 43, 77),

Степова (б. 5, 7, 15, 16, 21, 24, 28, 32, 38, 7 74, 84, 88);

Центральна (б. 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 33, 37, 39, 42, 43а, 45, 45А, 4 63, 65, 67, 69, 73, 85, 90).

Перерывы в электроснабжении этого дня также будут с 8 до 16:00 в населенном пункте Руденивка по адресам:

Борислава Карапыша (б. 1, 3, 5, 7, 9, 11);

Бурячна (б. 3, 8, 10);

пров.Бурячный (б. 1, 3, 5, 6, 7, 7а, 9, 11, 12, 13, 15, 16);

Вереснева (б. 1, 6);

Вишнева (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38);

Горихова (б. 2, 3, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24);

Грушевського (б. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-1, 18б, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 44);

Дніпровська (б. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37);

Ивана Мазепы (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18);

Калынова (б. 2, 3, 5, 7);

Кыивська (б. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16);

Княгыни Ольгы (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30);

Леонида Каденюка (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 80, 82);

Леси Украинки (б. 3, 4, 5, 6, 7 а, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 23а);

Мыру (б. 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31);

Молодижна (б. 1, 2/2, 10, 11, 14);

О.Вышни (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 13, 13а, 15, 16, 17, 19, 19а);

Робитныча (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9);

Садова (б. 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11);

Спортывна (б. 1, 3, 7, 9, 10, 11);

Центральна (б. 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 52, 54);

Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14);

Шкильна (б. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 24, 26, 28, 30, 30-а, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44);

Шосейна (б. 3, 5);

Ярослава Мудрого (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 34).

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт "Полтаваоблэнерго": Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы "Полтаваоблэнерго", где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

Обратите внимание: Если происходят экстренные отключения из-за аварийной ситуации, графики могут не действовать.

