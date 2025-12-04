Если с момента предварительной выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ во Львове не истек указанный срок, повторное обращение не будет рассматриваться.

Переселенцы могут получить гуманитарную помощь и бесплатные продукты для ВПЛ во Львове, от благотворительного фонда Sant'Egidio, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации в Телеграмме .

Переселенцы могут получить гуманитарную помощь в виде бесплатных продуктов для ВПЛ во Львове и вещей первой необходимости. Такая поддержка оказывается благотворительной организацией на регулярной основе, однако важно учитывать, что получить помощь можно только один раз в тридцать дней. Если с момента предыдущей выдачи не истек указанный срок, повторное обращение не будет рассматриваться.

Чтобы стать участником программы и получить продуктовый набор, необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию. Процесс записи состоит из нескольких этапов.

Сначала нужно перейти по соответствующей ссылке, предназначенной для регистрации.

Далее в календаре выберите дату получения помощи. Доступные дни отмечены синим цветом.

Затем необходимо выбрать удобное время визита и нажать кнопку «Подтвердить».

На завершающем этапе необходимо внести личные данные и нажать «Запланировать встречу».

Если регистрация была успешной, заявитель получает подтверждение. Уведомление поступает либо на электронную почту, либо в виде смс на указанный номер телефона. Это подтверждение следует сохранить до момента визита. Следует отметить, что графики раздачи поддержки публикуют в Телеграммах организации.

Выдача гуманитарных наборов производится по адресу: г. Львов, ул. Коперника, 11

При получении помощи необходимо иметь полный пакет документов. Для каждого члена семьи необходимо предъявить паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также свидетельство о рождении для детей. Справки внутренне перемещенных лиц обязательны, ведь именно они подтверждают принадлежность человека к соответствующей категории.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: расчет стал легче для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области: где получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду во Львове: эксперт рассказал, сколько нужно платить для стабильной поставки.