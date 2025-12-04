В целом работа для пенсионеров в Одессе включает продажи, медицину и ремесла.

Работа для пенсионеров в Одессе становится все более доступной благодаря росту количества вакансий, позволяющих старшему населению оставаться активными и получать стабильный доход, сообщает Politeka.

По данным платформы work.ua, среди актуальных предложений выделяется должность менеджера по продажам театральных билетов в концертно-театральном агентстве Exclusive. Работник отвечает за общение с посетителями, помощь в выборе мероприятий и ведение учета продаж. Зарплата колеблется от 25000 до 30000 гривен с премиями. График работы – с 10:00 до 18:00, выходные – суббота и воскресенье. Компания обеспечивает дружественный коллектив, профессиональное развитие и возможность увидеть закулисную жизнь представлений. Опыт в продажах желателен, новичков учат.

Еще одно предложение – вакансия медицинской сестры или помощника стоматолога. Оплата зависит от объема работы и графика и составляет от 7000 до 21000 гривен. Кандидаты должны обладать медицинским образованием, пунктуальностью и аккуратностью. Обязанности включают стерилизацию инструментов, ассистирование во время процедур и уход за оборудованием.

Отдельно предлагают работу сапожнику или сборщику обуви. Заработок варьируется от 28000 до 35000 гривен. Требуется минимум годовой опыт, внимательность к деталям и умение работать с различными материалами.

В целом, работа для пенсионеров в Одессе охватывает продажи, медицину и ремесла, предоставляя старшему поколению возможность сохранять профессиональную активность, стабильный доход и социальную вовлеченность. Пенсионерам советуют регулярно проверять новые вакансии, чтобы своевременно воспользоваться возможностями трудоустройства.

