Загалом робота для пенсіонерів в Одесі охоплює продажі, медицину та ремесла.

Робота для пенсіонерів в Одесі стає дедалі більш доступною завдяки зростанню кількості вакансій, які дозволяють старшому населенню залишатися активними та отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

За даними платформи work.ua, серед актуальних пропозицій виділяється посада менеджера з продажу театральних квитків у концертно-театральному агентстві Exclusive. Працівник відповідає за спілкування з відвідувачами, допомогу у виборі заходів та ведення обліку продажів. Зарплата коливається від 25 000 до 30 000 гривень із преміями. Графік роботи — з 10:00 до 18:00, вихідні — субота та неділя. Компанія забезпечує дружній колектив, професійний розвиток та можливість побачити закулісне життя вистав. Досвід у продажах бажаний, новачків навчають.

Ще одна пропозиція — вакансія медичної сестри або помічника стоматолога. Оплата залежить від обсягу роботи та графіка і становить від 7 000 до 21 000 гривень. Кандидати повинні мати медичну освіту, пунктуальність та акуратність. Обов’язки включають стерилізацію інструментів, асистування під час процедур та догляд за обладнанням.

Окремо пропонують роботу сапожнику або збирачу взуття. Заробіток варіюється від 28 000 до 35 000 гривень. Вимагається щонайменше річний досвід, уважність до деталей та вміння працювати з різними матеріалами.

Загалом робота для пенсіонерів в Одесі охоплює продажі, медицину та ремесла, надаючи старшому поколінню змогу зберігати професійну активність, стабільний дохід і соціальну залученість. Пенсіонерам радять регулярно перевіряти нові вакансії, щоб вчасно скористатися можливостями працевлаштування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: скільки дають на зимовий сезон.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: хто з переселенців знайде дах над головою.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Одеській області: як втрата врожаю впливає на українців.